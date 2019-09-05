Кузнецова выясняет, почему у россиянки в Италии забрали сына

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уточняет обстоятельства, при которых социальные службы Италии забрали пятилетнего сына у россиянки, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Ранее пресс-служба международного общественного движения "Русские матери" сообщила, что власти Италии забрали у россиянки Анны Варгановой пятилетнего сына после того, как женщина сообщила соцработникам, что решила вернуться с ребенком в Россию. Посольство России в Риме проверяет эти сведения.