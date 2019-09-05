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РИА Новости

Кузнецова выясняет, почему у россиянки в Италии забрали сына

17:02 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уточняет обстоятельства, при которых социальные службы Италии забрали пятилетнего сына у россиянки, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Ранее пресс-служба международного общественного движения "Русские матери" сообщила, что власти Италии забрали у россиянки Анны Варгановой пятилетнего сына после того, как женщина сообщила соцработникам, что решила вернуться с ребенком в Россию. Посольство России в Риме проверяет эти сведения.
"Кузнецова направила запрос в МИД РФ для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 мая 2019
17:00РИА Новости
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Анна КузнецоваРоссияИталияВ мире
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