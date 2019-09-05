Выставка экспонатов более 100 частных музеев России пройдет в Москве

До 1885 года водку на вынос продавали вот в таких ведрах

© РИА Новости/Аврора . Артем Павлов До 1885 года водку на вынос продавали вот в таких ведрах

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выставка "Частные музеи России. Самородки России" представит в Москве экспонаты более 100 частных музеев со всей страны с седьмого по восьмое сентября, рассказал ‬директор Ассоциации частных музеев России Алексей Шабуров.

"Идея была такая, чтобы собрать владельцев частных музеев для того, чтобы показать себя и обсудить насущные вопросы. Будет проводиться большое количество круглых столов на разные темы", - сказал Шабуров на пресс-конференции, посвященной выставке.

Он добавил, что организаторы подготовили большую программу мастер-классов, например, о том, как сделать деревянный башмачок или испечь пирог по рецепту XVIII века, и уточнил, что вход для посетителей будет бесплатным.