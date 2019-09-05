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РИА Новости
Культура

Выставка экспонатов более 100 частных музеев России пройдет в Москве

17:07 05.09.2019
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© РИА Новости/Аврора . Артем ПавловДо 1885 года водку на вынос продавали вот в таких ведрах
До 1885 года водку на вынос продавали вот в таких ведрах
© РИА Новости/Аврора . Артем Павлов
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выставка "Частные музеи России. Самородки России" представит в Москве экспонаты более 100 частных музеев со всей страны с седьмого по восьмое сентября, рассказал ‬директор Ассоциации частных музеев России Алексей Шабуров.
"Идея была такая, чтобы собрать владельцев частных музеев для того, чтобы показать себя и обсудить насущные вопросы. Будет проводиться большое количество круглых столов на разные темы", - сказал Шабуров на пресс-конференции, посвященной выставке.
Он добавил, что организаторы подготовили большую программу мастер-классов, например, о том, как сделать деревянный башмачок или испечь пирог по рецепту XVIII века, и уточнил, что вход для посетителей будет бесплатным.
Всего, по данным директора департамента музеев министерства культуры РФ Владислава Кононова, в России насчитывается около трех тысяч музеев федерального, регионального и муниципального уровней, однако точное количество частных музеев до сих пор неизвестно.
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КультураНовости культурыМузеиВладислав Кононов
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