Выставка экспонатов более 100 частных музеев России пройдет в Москве

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выставка "Частные музеи России. Самородки России" представит в Москве экспонаты более 100 частных музеев со всей страны с седьмого по восьмое сентября, рассказал директор Ассоциации частных музеев России Алексей Шабуров.
"Идея была такая, чтобы собрать владельцев частных музеев для того, чтобы показать себя и обсудить насущные вопросы. Будет проводиться большое количество круглых столов на разные темы", - сказал Шабуров на пресс-конференции, посвященной выставке.
Он добавил, что организаторы подготовили большую программу мастер-классов, например, о том, как сделать деревянный башмачок или испечь пирог по рецепту XVIII века, и уточнил, что вход для посетителей будет бесплатным.
Всего, по данным директора департамента музеев министерства культуры РФ Владислава Кононова, в России насчитывается около трех тысяч музеев федерального, регионального и муниципального уровней, однако точное количество частных музеев до сих пор неизвестно.