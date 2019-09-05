Орбитальная группировка ГЛОНАСС проработает в неполном составе до октября

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС будет работать до октября в неполном составе - 22 космических аппарата из 24-х необходимых, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса").

Ранее сообщалось о выводе 1 и 26 августа на внеплановое техническое обслуживание спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.

На сайте центра отмечается, что космические аппараты не будут работать по целевому назначению до 1 октября.

Спутник номер 717 был запущен в декабре 2006 года, спутник номер 742 - в октябре 2011 года. Оба космических аппарата уже отработали гарантийный ресурс 7 лет.

В конце августа компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (предприятие "Роскосмоса") сообщила, что на замену спутнику номер 717, отработавшему в два раза больше запланированного срока, будет запущен новый. При этом источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что новый спутник планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Плесецк в середине ноября.