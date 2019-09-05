ТВЕРЬ, 5 сен – РИА Новости. Тверская область получит 23 новых школьных автобуса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Представитель пресс-службы уточнил, что область получит эти машины согласно распоряжению главы российского правительства. Для поставки автотранспорта в регионы выделены 5 миллиардов рублей.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что одной из ключевых задач, которую поставил губернатор области Игорь Руденя в образовательной сфере, является обеспечение для каждого школьника Верхневолжья, вне зависимости от места проживания, доступа к качественному, современному образованию.