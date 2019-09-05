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РИА Новости
Тверская область

Тверская область получит 23 новых школьных автобуса

16:49 05.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкНовые школьные автобусы
Новые школьные автобусы
© РИА Новости / Виталий Безруких
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ТВЕРЬ, 5 сен – РИА Новости. Тверская область получит 23 новых школьных автобуса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Представитель пресс-службы уточнил, что область получит эти машины согласно распоряжению главы российского правительства. Для поставки автотранспорта в регионы выделены 5 миллиардов рублей.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что одной из ключевых задач, которую поставил губернатор области Игорь Руденя в образовательной сфере, является обеспечение для каждого школьника Верхневолжья, вне зависимости от места проживания, доступа к качественному, современному образованию.
Ежедневно на занятия в сельские школы в Тверской области доставляются школьным транспортом 10696 учеников. Подвоз ребят осуществляется в 38 муниципальных образованиях по 636 школьным маршрутам общей протяженностью почти 52 тысячи километров.
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