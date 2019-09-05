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РИА Новости

Вучич рассказал о потерях Сербии из-за демографического спада

16:47 05.09.2019
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© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Сербия из-за высокой смертности и демографического спада потеряла в прошлом году население одного среднего города, заявил президент страны Александр Вучич.
Сербский президент в четверг принял участие в третьем демографическом форуме в Будапеште.
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"Сербия в прошлом году потеряла целый один город, так как умерли свыше 100 тысяч человек, а родились 63,2 тысячи. Демографический минус составил около 37,8 тысячи человек", - разместил Вучич выступление в Twitter.
"Это значит, что Сербия потеряла город размером с Кикинду, в котором сейчас живет 38,6 тысячи человек", - подчеркнул он.
Среди причин демографического спада - сложное экономическое положение, отток молодежи и работоспособных граждан среднего возраста за границу и последствия вооруженных конфликтов 1990-х годов в бывшей Югославии.
По данным национального управления статистики, население Сербии в 2018 году составляло 6,9 миллиона человек, средний возраст которых 43,2 года, при этом более 20% населения старше 65 лет.
Вучич отметил, что для исправления ситуации необходимо, чтобы на одну гражданку Сербии приходилось по статистике 2,1 ребенка, в то время как сейчас этот показатель равен 1,48.
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