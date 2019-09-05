Мусульмане РТ показали свыше ста изданий на Международной книжной ярмарке

30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. День пятый

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. На 32-й московской Международной книжной ярмарке издательский дом "Хузур" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) представил свыше ста книг на русском, татарском и арабском языках.

"Это учебная и просветительская литература: пособия для медресе, вузов и имамов и научно-популярные книги с разъяснением обрядов и истинных традиций ислама для широкого круга читателей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.

По словам сотрудников, издательский дом "Хузур" ДУМ РТ – это крупнейший мусульманский медиахолдинг России. Издательство выпустило 200 наименований книг на татарском, русском и арабском языках общим тиражом более 500 000 экземпляров.