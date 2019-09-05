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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мусульмане РТ показали свыше ста изданий на Международной книжной ярмарке

16:45 05.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. День пятый
30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. День пятый
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. На 32-й московской Международной книжной ярмарке издательский дом "Хузур" Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) представил свыше ста книг на русском, татарском и арабском языках.
"Это учебная и просветительская литература: пособия для медресе, вузов и имамов и научно-популярные книги с разъяснением обрядов и истинных традиций ислама для широкого круга читателей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.
По словам сотрудников, издательский дом "Хузур" ДУМ РТ – это крупнейший мусульманский медиахолдинг России. Издательство выпустило 200 наименований книг на татарском, русском и арабском языках общим тиражом более 500 000 экземпляров.
"Половина выпущенных изданий – это труды представителей классического мусульманского богословия и татарского духовного наследия Абу Ханифы, Матуриди, Тахави, аль Газнави, Ш.Марджани, Р.Фахретдина, К.Насыйри, А.Максуди, Г.Карабаша и других", - отметили в ДУМ РТ.
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