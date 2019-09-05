Кузнецова назвала сроки вывоза из Ирака последней группы детей-россиян

По ее словам, никаких трудностей в оформлении документов в случае с возвращением детей из Ирака нет, хотя иногда приходилось откладывать визит ребенка из-за ошибок в документах, в частности, в прошлый заезд по этой причине не удалось увезти одного ребенка.

"Нам не удалось одного малыша вывезти в прошлый выезд. Но мы его возьмем сейчас – документы уже исправили. В конце сентября будет готов основной пакет документов, и после этого нам нужно совсем мало времени, чтобы запланировать дату вылета – она будет согласована с иракской властью, чтобы понять и скоординировать свои действия. Точную дату (вылета), мы не назовем, но конец сентября, совсем последние дни месяца – это формирование пакета документов, дальнейшие решения о вылете в ближайшие дни может состояться по согласованию с Ираком", - рассказала Кузнецова.