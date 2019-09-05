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РИА Новости

Кузнецова назвала сроки вывоза из Ирака последней группы детей-россиян

16:40 05.09.2019 (обновлено: 17:02 05.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДАМАСК, 5 сен - РИА Новости. Вывоз последней группы детей-граждан РФ из Ирака запланирован на конец сентября, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
По ее словам, никаких трудностей в оформлении документов в случае с возвращением детей из Ирака нет, хотя иногда приходилось откладывать визит ребенка из-за ошибок в документах, в частности, в прошлый заезд по этой причине не удалось увезти одного ребенка.
"Нам не удалось одного малыша вывезти в прошлый выезд. Но мы его возьмем сейчас – документы уже исправили. В конце сентября будет готов основной пакет документов, и после этого нам нужно совсем мало времени, чтобы запланировать дату вылета – она будет согласована с иракской властью, чтобы понять и скоординировать свои действия. Точную дату (вылета), мы не назовем, но конец сентября, совсем последние дни месяца – это формирование пакета документов, дальнейшие решения о вылете в ближайшие дни может состояться по согласованию с Ираком", - рассказала Кузнецова.
В начале июля в РФ привезли из Ирака 33 российских ребенка, чьи матери остались там в тюрьме. Всего, по данным МИД РФ, из Ирака на родину удалось вернуть 90 несовершеннолетних россиян.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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