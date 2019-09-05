Бойко призвал Зеленского отреагировать на ситуацию вокруг канала NewsOne

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко в четверг призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания через суд аннулировать лицензию канала NewsOne.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne.

"Президент страны, которая хочет быть успешной и демократической, должен резко и жестко отреагировать на подобные действия Нацсовета. Потому что, если и дальше продолжится в таком же духе, то у нас останется один телеканал "1+1" на всю страну и свободы слова не будет", - заявил Бойко в эфире телеканала NewsOne в четверг.

По его мнению, подобное решение Нацсовета уничтожает имидж Украины в Европе.

"Я хочу поддержать журналистов, что они не едины в этой борьбе. Типичное судилище мы наблюдали сегодня. И я теперь вижу, с чего надо будет начинать Конституционный совет в понедельник. Мы начнем выступление фракции с того, что резко осудим подобное судилище над телеканалом, журналистами и свободой слова", - добавил оппозиционный депутат.