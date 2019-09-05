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РИА Новости

Бойко призвал Зеленского отреагировать на ситуацию вокруг канала NewsOne

16:36 05.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Юрий Бойко. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко в четверг призвал президента Украины Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания через суд аннулировать лицензию канала NewsOne.
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne.
"Президент страны, которая хочет быть успешной и демократической, должен резко и жестко отреагировать на подобные действия Нацсовета. Потому что, если и дальше продолжится в таком же духе, то у нас останется один телеканал "1+1" на всю страну и свободы слова не будет", - заявил Бойко в эфире телеканала NewsOne в четверг.
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По его мнению, подобное решение Нацсовета уничтожает имидж Украины в Европе.
"Я хочу поддержать журналистов, что они не едины в этой борьбе. Типичное судилище мы наблюдали сегодня. И я теперь вижу, с чего надо будет начинать Конституционный совет в понедельник. Мы начнем выступление фракции с того, что резко осудим подобное судилище над телеканалом, журналистами и свободой слова", - добавил оппозиционный депутат.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
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Телемост Россия - УкраинаNewsOneЮрий БойкоВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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