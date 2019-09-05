Саратовские власти рассказали о травмах членов экипажа опрокинувшегося Ми-8

САРАТОВ, 5 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Члены экипажа вертолета Ми-8 Минобороны России, опрокинувшегося и загоревшегося при взлете вблизи Саратова, получили ушибы и ссадины, тяжелых травм у них нет, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин.

В МО РФ рассказали, что при разгоне по взлетно-посадочной полосе для взлета в Саратовской области опрокинулся вертолет, никто не пострадал. Причиной происшествия могло стать разрушение одной из стоек шасси. Для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России. Пожар на месте крушения Ми-8 ликвидирован.