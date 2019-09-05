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РИА Новости

Саратовские власти рассказали о травмах членов экипажа опрокинувшегося Ми-8

16:30 05.09.2019 (обновлено: 16:39 05.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 5 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Члены экипажа вертолета Ми-8 Минобороны России, опрокинувшегося и загоревшегося при взлете вблизи Саратова, получили ушибы и ссадины, тяжелых травм у них нет, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин.
В МО РФ рассказали, что при разгоне по взлетно-посадочной полосе для взлета в Саратовской области опрокинулся вертолет, никто не пострадал. Причиной происшествия могло стать разрушение одной из стоек шасси. Для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России. Пожар на месте крушения Ми-8 ликвидирован.
Столб дыма от упавшего вертолета в поселке Соколовый в Саратовской области
16:28РИА Новости
Появилось видео с места крушения Ми-8
"Экипаж состоял из трех человек. По предварительным данным, у них ссадины и ушибы, тяжелых последствий нет, люди на ногах, ожогов не получили… все легкие (травмы). Они сами покинули воздушное судно", - рассказал Бусаргин.
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Саратовская областьРоссияМи-8СаратовПроисшествия
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