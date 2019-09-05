Появилось видео с места крушения Ми-8

На кадрах заметно, что на месте инцидента вспыхнул пожар. Над площадкой поднимается столб черного дыма.

Ранее стало известно, что вертолет опрокинулся при взлете в поселке Сокол в Саратовской области. Пассажиров на борту не было, а экипаж вовремя покинул воздушное судно. Ми-8 загорелся на площади порядка 30 квадратных метров. Специалисты уже потушили пожар. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать разрушение одной из стоек шасси.