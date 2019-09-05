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РИА Новости

Появилось видео с места крушения Ми-8

16:28 05.09.2019
6397
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео последствия крушения военного вертолета Ми-8, упавшего при взлете с тренировочной площадки. Ролик опубликовал портал "Версия-Саратов".
На кадрах заметно, что на месте инцидента вспыхнул пожар. Над площадкой поднимается столб черного дыма.
Ранее стало известно, что вертолет опрокинулся при взлете в поселке Сокол в Саратовской области. Пассажиров на борту не было, а экипаж вовремя покинул воздушное судно. Ми-8 загорелся на площади порядка 30 квадратных метров. Специалисты уже потушили пожар. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать разрушение одной из стоек шасси.
На месте работают оперативные службы.
94017611
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Ми-8Министерство обороны РФСаратовская областьСоколПроисшествия
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Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
5 сентября, 17:56
llyuda.nemna
623700
да вы что -вот это новость-хоть экипаж целехонек- а кто у нас-вас главный по авиации-самолеты-вертолеты падают все таки частенько-наведите уж порядок
5 сентября, 16:51
Вова Конкретный
800102
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