В Совфеде прокомментировали идею отменить школьные экзамены

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сенатор, педагог с многолетним стажем Елена Попова, комментируя инициативу главы Сбербанка Германа Грефа отменить школьные экзамены, предлагает не ломать классическую систему оценок в школе.

Ранее Греф заявил, что экзамены лишают школьников желания учиться. По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки. По словам Грефа, из школы дети уже выходят "инвалидами", так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни, при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать. В прошлом году глава Сбербанка предложил отменить "математические" школы.

"Классическую систему оценивания в школе давайте уж так рушить не будем", - сказала Попова РИА Новости в четверг.

Она отметила, что есть опыт расширения существующей оценочной системы, в том числе в Волгоградской области, которую представляет сенатор. "Существуют школы, где знания учеников оцениваются по 15-балльной системе, то есть существуют баллы внутри самой оценки. И учащийся сам понимает, что у него есть такой "разбег" - или показать минимальный размер знаний, или углубленные знания предмета", - сказала парламентарий.

По ее мнению, подобная, более мягкая система, позитивно сказывается на деятельности и школы, и учеников, помогает в дальнейшем определить их профориентацию. "Ребенок выбирает сам, где у него "золотая середина", пояснила законодатель.