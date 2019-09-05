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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали идею отменить школьные экзамены

16:24 05.09.2019
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© Depositphotos / yanlevШкольники на экзамене
Школьники на экзамене
© Depositphotos / yanlev
Школьники на экзамене. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Сенатор, педагог с многолетним стажем Елена Попова, комментируя инициативу главы Сбербанка Германа Грефа отменить школьные экзамены, предлагает не ломать классическую систему оценок в школе.
Ранее Греф заявил, что экзамены лишают школьников желания учиться. По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки. По словам Грефа, из школы дети уже выходят "инвалидами", так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни, при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать. В прошлом году глава Сбербанка предложил отменить "математические" школы.
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"Классическую систему оценивания в школе давайте уж так рушить не будем", - сказала Попова РИА Новости в четверг.
Она отметила, что есть опыт расширения существующей оценочной системы, в том числе в Волгоградской области, которую представляет сенатор. "Существуют школы, где знания учеников оцениваются по 15-балльной системе, то есть существуют баллы внутри самой оценки. И учащийся сам понимает, что у него есть такой "разбег" - или показать минимальный размер знаний, или углубленные знания предмета", - сказала парламентарий.
По ее мнению, подобная, более мягкая система, позитивно сказывается на деятельности и школы, и учеников, помогает в дальнейшем определить их профориентацию. "Ребенок выбирает сам, где у него "золотая середина", пояснила законодатель.
По словам сенатора, каждый год появляются все новые практики преподавания предметов в школе, "но все то хорошее, наработанное лучше сохранить", - заключила она.
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Эксперты объяснили, почему идея Грефа "убить" экзамены отчасти справедливаПарламентарии и эксперты по-разному оценили идею Германа Грефа об отмене экзаменов и рассказали, что нужно сделать, чтобы вернуть школьникам интерес к учебе и получению знаний.
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Герман ГрефЕлена ПоповаРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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