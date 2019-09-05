Ивановская область получит в этом году 22 автомобиля скорой помощи

"В Ивановскую область направят 20 автомобилей скорой медицинской помощи класса "В", в том числе 16 на базе автомобиля "ГАЗ", и четыре – на базе "УАЗ", а также два реанимобиля класса "С". Машины оснащены необходимым медицинским оборудованием для проведения диагностических и лечебных процедур при оказании экстренной медицинской помощи. Автомобили "класса С" оснащены дефибриллятором, аппаратом для искусственной вентиляции легких, электрокардиографом, наркозным аппаратом, акушерским и реанимационным наборами", – сказал собеседник агентства.