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РИА Новости
Ивановская область

Ивановская область получит в этом году 22 автомобиля скорой помощи

16:22 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ИВАНОВО, 5 сен – РИА Новости. В Ивановскую область поступят 22 новых автомобиля скорой помощи и 24 школьных автобуса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства Специальный транспорт поступит за счет средств федерального бюджета.

"В Ивановскую область направят 20 автомобилей скорой медицинской помощи класса "В", в том числе 16 на базе автомобиля "ГАЗ", и четыре – на базе "УАЗ", а также два реанимобиля класса "С". Машины оснащены необходимым медицинским оборудованием для проведения диагностических и лечебных процедур при оказании экстренной медицинской помощи. Автомобили "класса С" оснащены дефибриллятором, аппаратом для искусственной вентиляции легких, электрокардиографом, наркозным аппаратом, акушерским и реанимационным наборами", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в регион также направят 12 автобусов "ПАЗ" вместимостью более 20 человек и 12 автомобилей "ГАЗ" вместимостью от 10 человек.
На необходимость обновления школьного и медицинского транспорта в учреждениях региона неоднократно обращал внимание губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
"В 2017 году Ивановская область получила более 30 машин, в 2018 году - 48 машин скорой помощи. Нам нужно заменить все "скорые", планомерно будем эту работу продолжать", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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По поручению главы региона для служб неотложной помощи учреждений здравоохранения региона в этом году приобретут 30 высокопроходимых автомобилей "Нива". На эти цели предусмотрены средства областного бюджета в размере 16,3 миллиона рублей.
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