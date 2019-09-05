Спасатели продолжают поиски женщины с затонувшего у берегов Крыма катера

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС и отряда "Крым-Спас" продолжают поиски пассажирки с затонувшего днем у мыса Меганом в юго-восточном Крыму катера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее спасатели сообщили о том, что в 14.15 в четверг к ним поступило сообщение о потерпевшем крушение катере "Камелот" в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасатели подняли из воды 12 пассажиров и члена экипажа.