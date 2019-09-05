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РИА Новости

Спасатели продолжают поиски женщины с затонувшего у берегов Крыма катера

16:21 05.09.2019 (обновлено: 17:06 05.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС и отряда "Крым-Спас" продолжают поиски пассажирки с затонувшего днем у мыса Меганом в юго-восточном Крыму катера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ранее спасатели сообщили о том, что в 14.15 в четверг к ним поступило сообщение о потерпевшем крушение катере "Камелот" в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасатели подняли из воды 12 пассажиров и члена экипажа.
"Поиски пропавшего пассажира, по предварительным данным - женщины, продолжаются. Причиной крушения катера длиной семь метров стало волнение на море", - сообщили в МЧС.
В операции задействованы 47 спасателей и восемь плавсредств. Пассажирам катера была оказана необходимая помощь, они были доставлены на берег в район бухты у мыса Меганом.
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