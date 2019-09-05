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РИА Новости

МЧС назвало причину крушения катера у берегов Крыма

16:21 05.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Причиной крушения прогулочного катера "Камелот" в акватории Черного моря вблизи города Судак стало сильное волнение моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В результате сильного волнения моря терпит крушение катер "Камелот", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ЧП произошло в районе мыса Толстый на расстоянии 150-200 метров от берега.
"По прибытии к месту бедствия было спасено 12 человек - всего на судне находилось 13 человек. На данный момент проводятся поиски одного человека", - добавил представитель ведомства.
По данным МЧС РФ, к поисковым работам на месте ЧП в настоящее время привлечены 26 человек и 10 единиц техники, в том числе восемь плавсредств.
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