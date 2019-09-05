МЧС назвало причину крушения катера у берегов Крыма

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Причиной крушения прогулочного катера "Камелот" в акватории Черного моря вблизи города Судак стало сильное волнение моря, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В результате сильного волнения моря терпит крушение катер "Камелот", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ЧП произошло в районе мыса Толстый на расстоянии 150-200 метров от берега.
"По прибытии к месту бедствия было спасено 12 человек - всего на судне находилось 13 человек. На данный момент проводятся поиски одного человека", - добавил представитель ведомства.
По данным МЧС РФ, к поисковым работам на месте ЧП в настоящее время привлечены 26 человек и 10 единиц техники, в том числе восемь плавсредств.