Под Тюменью приступили к производству нефтегазопромыслового оборудования

"Каждое новое производство, открывшееся в регионе, вносит вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области. Это уже третье новое предприятие в индустриальном парке "Боровский". Сегодня мы видим результат труда большого количества людей, которые с нуля организовали и запустили производство, создали новые рабочие места", – сказал глава региона Александр Моор.