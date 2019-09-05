Под Тюменью приступили к производству нефтегазопромыслового оборудования

ТЮМЕНЬ, 5 сен – РИА Новости. Серийное производство нефтегазопромыслового оборудования запустили на площадке индустриального парка "Боровский" под Тюменью, инвестиции в проект составили 135 миллионов рублей, созданы пятьдесят новых рабочих мест, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Каждое новое производство, открывшееся в регионе, вносит вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области. Это уже третье новое предприятие в индустриальном парке "Боровский". Сегодня мы видим результат труда большого количества людей, которые с нуля организовали и запустили производство, создали новые рабочие места", – сказал глава региона Александр Моор.
Сегодня площади "Боровского" индустриального парка заполнены на 100%. Его резидентами стали 12 предприятий, три предприятия уже наладили производство.