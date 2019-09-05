Ученые обнаружили "законсервированный" слой воды в Карском море

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Слой воды с низким содержанием кислорода расположен на глубине от 200 до 300 метров в Карском море вблизи Новой Земли, говорится в сообщении Росгидромета.

"Выполнив анализ очередных проб в судовой лаборатории, ученые заметили затрудненный водообмен в районе Новоземельского желоба, в придонном слое, на глубинах от 200 до 300 метров. Там скапливаются биогенные элементы минеральной формы фосфора и азота, а содержание кислорода - снижается. На южной оконечности Новой Земли обнаружены самые низкие значения содержания кислорода - 5,5 миллилитров на литр, слабо щелочная вода. Скорее всего, причиной является термоклин - слой резкого перепада температур, который препятствуют водообмену и создает эффект консервации 100-метрового придонного слоя в данной области Карского моря", - говорится в сообщении.