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РИА Новости

Ученые обнаружили "законсервированный" слой воды в Карском море

16:15 05.09.2019
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© Фото : официальный сайт ПАО "НОВАТЭК"Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
© Фото : официальный сайт ПАО "НОВАТЭК"
Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Слой воды с низким содержанием кислорода расположен на глубине от 200 до 300 метров в Карском море вблизи Новой Земли, говорится в сообщении Росгидромета.
"Выполнив анализ очередных проб в судовой лаборатории, ученые заметили затрудненный водообмен в районе Новоземельского желоба, в придонном слое, на глубинах от 200 до 300 метров. Там скапливаются биогенные элементы минеральной формы фосфора и азота, а содержание кислорода - снижается. На южной оконечности Новой Земли обнаружены самые низкие значения содержания кислорода - 5,5 миллилитров на литр, слабо щелочная вода. Скорее всего, причиной является термоклин - слой резкого перепада температур, который препятствуют водообмену и создает эффект консервации 100-метрового придонного слоя в данной области Карского моря", - говорится в сообщении.
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Как уточняется в сообщении, замеры были поведены в Карском море после прохождения экспедиционным судном архипелага Новая Земля.
Исследования были проведены в ходе научно-исследовательских работ в рамках четвертого этапа экспедиции "Трансарктика-2019" на судне "Профессор Мультановский".
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