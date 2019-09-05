Российские врачи возьмут анализы ДНК у детей в сирийском лагере Аль-Холь

ДАМАСК, 5 сен – РИА Новости. Российские врачи направились в сирийский лагерь беженцев Аль-Холь для забора ДНК у детей в лагере с целью установления граждан России и их возможного вывоза на родину, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Она сообщила, что во время визита в Сирию обсудила с сирийскими чиновниками первый этап работы по возвращению детей из САР в РФ.

"Первым этапом будет забор ДНК у детей-потенциальных граждан РФ, в отношении которых есть информация, что их мамы – граждане РФ. Будет забор ДНК, поэтому в нашей делегации кроме представителей МИД, различных иных служб, приехали и доктора. Сейчас доктора в составе делегации выехали в лагеря, в лагерь Аль-Холь для забора ДНК, осуществления этой операции. Это результат предварительных договоренностей, которых удалось достигнуть с теми, кто руководит процессом на этих территориях, принимает решения", - заявила Кузнецова.

По ее словам, после получения результатов возможно будет выработать дальнейший план действий, при этом она "не строит иллюзий о том, что это будет быстро и легко".

Кузнецова отметила поддержку сирийских властей в вопросе возвращения детей.

Лагерь Аль-Холь в провинции Хасеке принимал всех, кто бежал от боевых действий в районе сирийского города Хаджин, где арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) несколько месяцев при авиационной поддержке международной коалиции во главе с США вели боевые действия против остатков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). СМИ неоднократно сообщали о гибели мирных жителей в результате авиаударов коалиции.

В лагере находятся около 73 тысяч человек, 94% из них - женщины и дети. В апреле этого года руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин сообщил, что из-за катастрофической ситуации в Аль-Холь ежедневно умирают 10-20 человек. Общее число погибших детей, по данным Купчишина на начало апреля, в лагере аль-Холь составляло 235.