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РИА Новости

В Донецке устанавливают вид устройства, взорвавшегося у кинотеатра

16:09 05.09.2019
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© Фото : МВД ДНРСотрудник правоохранительных органов ДНР
Сотрудник правоохранительных органов ДНР
© Фото : МВД ДНР
Сотрудник правоохранительных органов ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики устанавливают тип устройства, спровоцировавшего взрыв в Калининском районе Донецка, при котором пострадал сотрудник полиции, сообщили в пресс-службе МВД ДНР.
Ранее в четверг корреспондент РИА Новости сообщил, что в Калининском районе возле неработающего киноконцертного комплекса "Донецк" произошел взрыв, пострадал сотрудник полиции.
"В полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета неподалеку от киноконцертного комплекса "Донецк". На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка оцепили место обнаружения предмета, в этот момент произошел взрыв, в результате которого один из сотрудников полиции получил легкие осколочные ранения", - говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.
В ведомстве отметили, что правоохранители обследуют место происшествия и "устанавливают тип устройства, которое спровоцировало взрыв".
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