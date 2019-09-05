В Донецке устанавливают вид устройства, взорвавшегося у кинотеатра

ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики устанавливают тип устройства, спровоцировавшего взрыв в Калининском районе Донецка, при котором пострадал сотрудник полиции, сообщили в пресс-службе МВД ДНР.
Ранее в четверг корреспондент РИА Новости сообщил, что в Калининском районе возле неработающего киноконцертного комплекса "Донецк" произошел взрыв, пострадал сотрудник полиции.
"В полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета неподалеку от киноконцертного комплекса "Донецк". На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка оцепили место обнаружения предмета, в этот момент произошел взрыв, в результате которого один из сотрудников полиции получил легкие осколочные ранения", - говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.
В ведомстве отметили, что правоохранители обследуют место происшествия и "устанавливают тип устройства, которое спровоцировало взрыв".