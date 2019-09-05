В Чечне обезвредили авиабомбу и реактивный снаряд двадцатилетней давности

ГРОЗНЫЙ, 5 авг – РИА Новости. Специалисты МЧС обезвредили в Чечне 250-килограммовую авиабомбу и реактивный снаряд залпового огня, которые представляли реальную угрозу жизни людей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления МЧС России.
"Взрывоопасные предметы, пролежав под землей около 20 лет, были в рабочем состоянии и могли сдетонировать в любой момент. Для их обезвреживания из Ростова-на-Дону прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.
"На специальной технике авиабомба и снаряд были транспортированы на полигон и уничтожены, операция прошла в штатном режиме", - цитирует пресс-служба начальника управления МЧС по Чечне Руслана Яхъяева.
Специалисты работали в Грозненском и Ачхой-Мартановском районах Чечни. Опасные находки обнаружили местные жители, которые обратились в экстренные службы.