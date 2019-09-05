Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T16:08Z
https://ria.ru/20190905/1558360479.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1036x0_80_0_0_0fcaa74063f03671d2c0f01cbd2e681b.jpg
РИА Новости

В Чечне обезвредили авиабомбу и реактивный снаряд двадцатилетней давности

16:07 05.09.2019 (обновлено: 16:08 05.09.2019)
198
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ, 5 авг – РИА Новости. Специалисты МЧС обезвредили в Чечне 250-килограммовую авиабомбу и реактивный снаряд залпового огня, которые представляли реальную угрозу жизни людей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления МЧС России.
"Взрывоопасные предметы, пролежав под землей около 20 лет, были в рабочем состоянии и могли сдетонировать в любой момент. Для их обезвреживания из Ростова-на-Дону прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.
"На специальной технике авиабомба и снаряд были транспортированы на полигон и уничтожены, операция прошла в штатном режиме", - цитирует пресс-служба начальника управления МЧС по Чечне Руслана Яхъяева.
Специалисты работали в Грозненском и Ачхой-Мартановском районах Чечни. Опасные находки обнаружили местные жители, которые обратились в экстренные службы.
204001
Обсудить 0
МЧС РФЧечняПроисшествия
Рекомендуем
Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
В российском посольстве рассказали о переговорах по морякам с "Мармалайты"
РИА
Новости
Вертолет Ми-8АМТШ
Экипаж Ми-8, потерпевшего крушение под Саратовом, не пострадал
Холм Славы во Львове
Во Львове вандалы осквернили советский мемориал
Военные учения
В Ленинградской области начались российско-сербские учения
Лента
новостей
Полиция в Демократической Республике Конго
В Демократической республики Конго протестующие напали на консульство ЮАР
Вертолет Ми-8
В Саратовской области потушили пожар на месте крушения Ми-8
Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
Ученые обнаружили "законсервированный" слой воды в Карском море
Военная база в Подгорице
СМИ: в Черногории построят военный полигон вопреки протестам граждан
Вертолет Ми-8
Саратовские власти рассказали о травмах членов экипажа опрокинувшегося Ми-8
Лагерь сирийских беженцев
Российские врачи возьмут анализы ДНК у детей в сирийском лагере Аль-Холь
Танкер Stena Impero
Семь моряков с британского танкера Stena Impero покинули Иран
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии отъезда на железнодорожном вокзале Владивостока
Посол в Пхеньяне рассказал о визите Ким Чен Ына в Россию
Школьники на экзамене
В Совфеде прокомментировали идею отменить школьные экзамены
Нашивки сотрудников МЧС России
Спасатели продолжают поиски женщины с затонувшего у берегов Крыма катера
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
Четверых российских детей вернут из сирийских тюрем в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
Лента новостейМолния