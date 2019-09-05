В Чечне обезвредили авиабомбу и реактивный снаряд двадцатилетней давности

"Взрывоопасные предметы, пролежав под землей около 20 лет, были в рабочем состоянии и могли сдетонировать в любой момент. Для их обезвреживания из Ростова-на-Дону прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.