В российском посольстве рассказали о переговорах по морякам с "Мармалайты"

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Переговоры с пиратами о выкупе похищенных моряков с судна "Мармалайта" продолжаются, сумма выкупа пока не определена, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Камеруне.
"Переговоры продолжаются, пока не удалось прийти к окончательному разрешению этого вопроса. Сумма выкупа не определена. Как только она будет определена, скорее всего, она будет очень быстро заплачена", - сказал представитель дипмиссии.
По его словам, подобные переговоры могут продолжаться около двух недель.
"Переговоры ведутся по поводу всех захваченных граждан", - уточнили в посольстве.
Представитель дипмиссии добавил, что к морякам на регулярной основе допускается врач и их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было. Переговоры о сумме выкупа за моряков стартовали на прошлой неделе.