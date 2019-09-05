В российском посольстве рассказали о переговорах по морякам с "Мармалайты"

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Переговоры с пиратами о выкупе похищенных моряков с судна "Мармалайта" продолжаются, сумма выкупа пока не определена, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Камеруне.

"Переговоры продолжаются, пока не удалось прийти к окончательному разрешению этого вопроса. Сумма выкупа не определена. Как только она будет определена, скорее всего, она будет очень быстро заплачена", - сказал представитель дипмиссии.

По его словам, подобные переговоры могут продолжаться около двух недель.

"Переговоры ведутся по поводу всех захваченных граждан", - уточнили в посольстве.

Представитель дипмиссии добавил, что к морякам на регулярной основе допускается врач и их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.