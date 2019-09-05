Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T16:06Z
https://ria.ru/20190905/1558360363.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155770/90/1557709048_0:4:764:433_1036x0_80_0_0_dbe54c8a31356564acb04e334ef4dce5.png
РИА Новости

В российском посольстве рассказали о переговорах по морякам с "Мармалайты"

16:06 05.09.2019
190
© Фото : MarConsult Schiffahrt Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
© Фото : MarConsult Schiffahrt
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Переговоры с пиратами о выкупе похищенных моряков с судна "Мармалайта" продолжаются, сумма выкупа пока не определена, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Камеруне.
"Переговоры продолжаются, пока не удалось прийти к окончательному разрешению этого вопроса. Сумма выкупа не определена. Как только она будет определена, скорее всего, она будет очень быстро заплачена", - сказал представитель дипмиссии.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
22 августа, 15:00Радио
Захарова прокомментировала похищение пиратами российских моряков
По его словам, подобные переговоры могут продолжаться около двух недель.
"Переговоры ведутся по поводу всех захваченных граждан", - уточнили в посольстве.
Представитель дипмиссии добавил, что к морякам на регулярной основе допускается врач и их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было. Переговоры о сумме выкупа за моряков стартовали на прошлой неделе.
100002
Обсудить 0
КамерунРоссия
Рекомендуем
Сотрудник правоохранительных органов ДНР
В Донецке устанавливают вид устройства, взорвавшегося у кинотеатра
РИА
Новости
Нашивки сотрудников МЧС России
В Чечне обезвредили авиабомбу и реактивный снаряд двадцатилетней давности
Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
Ученые обнаружили "законсервированный" слой воды в Карском море
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
В США более 220 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
Лента
новостей
Архиепископ Хариупольский Иоанн
Глава русских приходов в Европе не признал решения Константинополя
Холм Славы во Львове
Во Львове вандалы осквернили советский мемориал
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Кузнецова назвала сроки вывоза из Ирака последней группы детей-россиян
Полиция в Демократической Республике Конго
В Демократической республики Конго протестующие напали на консульство ЮАР
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Посол ответил на обвинения в адрес России о помощи КНДР в обходе санкций
Школьники на экзамене
В Совфеде прокомментировали идею отменить школьные экзамены
Вертолет Ми-8АМТШ
Экипаж Ми-8, потерпевшего крушение под Саратовом, не пострадал
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии отъезда на железнодорожном вокзале Владивостока
Посол в Пхеньяне рассказал о визите Ким Чен Ына в Россию
Вертолет Ми-8
В Саратовской области потушили пожар на месте крушения Ми-8
Лагерь сирийских беженцев
Российские врачи возьмут анализы ДНК у детей в сирийском лагере Аль-Холь
Всероссийская регата Дружба в Севастополе
МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
Лента новостейМолния