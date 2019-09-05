Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T18:30Z
https://ria.ru/20190905/1558360243.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155836/66/1558366604_0:271:3072:1999_1036x0_80_0_0_e08232321cbaeb239588223f159a68eb.jpg
РИА Новости

В США более 220 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"

16:04 05.09.2019 (обновлено: 18:30 05.09.2019)
1067
© REUTERS / Dante CarrerПоследствия урагана "Дориан" на Багамских островах
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
© REUTERS / Dante Carrer
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Свыше 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без электричества из-за урагана "Дориан", который обрушился на США, сообщает специализированный портал Poweroutage.us.
Сообщается, что проблемы с электроснабжением зарегистрированы у 205 тысяч жителей Южной Каролины, 15 тысяч жителей Джорджии и свыше восьми тысяч жителей Техаса.
Местные энергетические компании сообщили в социальных сетях, что работают над устранением проблемы.
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
1 сентября, 20:25РИА Новости
В Сети появилось видео урагана "Дориан"
В пятницу ураган "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Четыре американских штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина - объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана". Президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о введении режима ЧС в Южной Каролине.
В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова. Также ураган нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Как сообщила газета Miami Herald со ссылкой на минздрав страны, стихия унесла жизни 20 человек.
Ураган Дориан со спутников Метеор
01:36РИА Новости
Трамп пообещал премьеру Багамских островов помощь после урагана "Дориан"
720800
Обсудить 0
Ураган "Дориан"Дональд ТрампСШАСеверная КаролинаВ мире
Рекомендуем
Ураган Дориан с борта Международной космической станции
Ураган "Дориан" приблизился к побережью Южной Каролины
РИА
Новости
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья США произошло землетрясение магнитудой 5,9
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Лента
новостей
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Анны Варганова с сыном
"Детей до пяти хорошо покупают". В Италии у россиянки отобрали сына
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Вертолет МИ-8
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
Ученые обнаружили "законсервированный" слой воды в Карском море
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Всероссийская регата Дружба в Севастополе
МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме
Израильские пожарные в Хайфе
В Израиле загорелся завод по производству растительного масла
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Автомобиль и мотоцикл полиции
Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
Лента новостейМолния