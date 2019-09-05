В США более 220 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Свыше 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без электричества из-за урагана "Дориан", который обрушился на США, сообщает специализированный портал Свыше 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без электричества из-за урагана "Дориан", который обрушился на США, сообщает специализированный портал Poweroutage.us

Сообщается, что проблемы с электроснабжением зарегистрированы у 205 тысяч жителей Южной Каролины, 15 тысяч жителей Джорджии и свыше восьми тысяч жителей Техаса.

Местные энергетические компании сообщили в социальных сетях, что работают над устранением проблемы.

В пятницу ураган "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Четыре американских штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина - объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана". Президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о введении режима ЧС в Южной Каролине.