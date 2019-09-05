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РИА Новости

СМИ: в Черногории построят военный полигон вопреки протестам граждан

15:54 05.09.2019
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© AP Photo / Risto BozovicВоенная база в Подгорице
Военная база в Подгорице
© AP Photo / Risto Bozovic
Военная база в Подгорице. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Правительство Черногории в четверг утвердило решение о строительстве военного полигона в центре страны, несмотря на протесты граждан и опасения о вреде экологии, передает национальное телевидение.
Ранее черногорское правительство предложило создание на горном массиве Синяевина в центре страны полигона для стрельб вооруженных сил. Местные жители, часть оппозиции и НПО проводили акции протеста, так как предполагают, что на полигоне будут проводиться стрельбы и уничтожение боеприпасов НАТО, вредных для окружающей среды, сельского хозяйства и туризма.
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий и граждане подписали в августе петицию к властям о придании территории статуса природного парка и запрете на строительство полигона. В ответ вице-премьер Милутин Симович заявил, что "армия может принести на Синяевину только то, что полезно для граждан".
"Общая площадь (полигона) составит 7,5 тысячи квадратных метров, и правительство, как несущий ответственность субъект, будет вести себя очень ответственно... Приход армии не разрушит окружающую среду. Министерство и другие структуры убедились в том, что не будет вредного влияния", - заявил в эфире телеканала министр обороны Предраг Бошкович.
Черногорский министр привел в пример полигон Криволак в Северной Македонии, где в июле и августе прошли учения под эгидой НАТО с участием 300 американских военных и боевыми стрельбами. По его словам "анализы окружающий среды показали нулевой уровень загрязнения до и после учений".
В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.
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