Посол ответил на обвинения в адрес России о помощи КНДР в обходе санкций

ПХЕНЬЯН, 5 сен - РИА Новости. Обвинения в адрес Москвы, что она помогает Пхеньяну обойти санкции СБ ООН, в том числе по поставкам энергоносителей, безосновательны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
Он раскритиковал сообщения ряда южнокорейских СМИ об интенсивности грузового судоходства между Россией и КНДР, отметив, что масштабы сильно уступают сообщению с Китаем.
"Число судозаходов даже сравнивать невозможно – за первые шесть месяцев текущего года торговля КНДР с Китаем составила 1250 миллионов долларов против 28 миллионов долларов с Россией. Могу предположить, что горе-аналитики посчитали число северокорейских рыболовецких баркасов, которые в наших бухтах пережидали штормовую погоду. Это тоже большая проблема, но совсем другого рода. Что же касается судов под российским флагом, то с начала года в корейских портах таковых не было ни одного, если не считать злополучного краболова "Сянхайлинь-8", который в июле был задержан и препровождён в Вонсан морской пограничной службой КНДР", - сказал Мацегора.
Он отметил, что "обвинения в том, Россия может быть в числе стран, через которые КНДР пытается обойти санкции СБ ООН по части поставок энергоносителей и торговли углем, безосновательны".
"Читайте Промежуточный доклад Группы экспертов санкционного комитета СБ ООН 1718 – там претензий в наш адрес не высказывается", - резюмировал посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
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