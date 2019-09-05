Посол ответил на обвинения в адрес России о помощи КНДР в обходе санкций

"Число судозаходов даже сравнивать невозможно – за первые шесть месяцев текущего года торговля КНДР с Китаем составила 1250 миллионов долларов против 28 миллионов долларов с Россией. Могу предположить, что горе-аналитики посчитали число северокорейских рыболовецких баркасов, которые в наших бухтах пережидали штормовую погоду. Это тоже большая проблема, но совсем другого рода. Что же касается судов под российским флагом, то с начала года в корейских портах таковых не было ни одного, если не считать злополучного краболова "Сянхайлинь-8", который в июле был задержан и препровождён в Вонсан морской пограничной службой КНДР", - сказал Мацегора.