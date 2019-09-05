Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T15:43Z
https://ria.ru/20190905/1558358506.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154801/43/1548014303_0:0:3134:1763_1036x0_80_0_0_614b10e267e56060fcfea6bf4ca84eb9.jpg
РИА Новости

Большинство россиян против идеи Грефа "убить экзамены", показал опрос

15:43 05.09.2019
73
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики в классе перед началом экзамена
Ученики в классе перед началом экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более половины россиян (58%) выступили против инициативы главы Сбербанка Германа Грефа отменить школьные экзамены, следует из данных опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Ранее Греф на пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме заявил, что экзамены лишают желания учиться, а школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки. Поэтому одной из своих личных целей Греф назвал "убить экзамены".
Участники пробного устного ЕГЭ по иностранным языкам
13:08Радио
Эксперты объяснили, почему идея Грефа "убить" экзамены отчасти справедливаПарламентарии и эксперты по-разному оценили идею Германа Грефа об отмене экзаменов и рассказали, что нужно сделать, чтобы вернуть школьникам интерес к учебе и получению знаний.
По данным опроса, более половины россиян (58%) выступили против инициативы Грефа, поддержали его идею лишь чуть более четверти респондентов (28%).
Отмечается, что у женщин перспектива отмены экзаменов для школьников вызвала несколько больше одобрения, чем у мужчин: 31 и 24% соответственно. Чем старше респонденты, тем меньше среди них сторонников такой идеи - 32% среди граждан до 34 лет, 30% - от 35 до 44 лет, а 18% среди тех, кто старше 45 лет.
Опрос проводился 5 сентября среди 1,6 тысячи респондентов от 18 лет в 339 населенных пунктах России.
Евгений Ямбург
12:13РИА Новости
Заслуженный учитель России назвал идею Грефа отменить экзамены несерьезной
200002
Обсудить 0
Сбербанк РоссииSuperjobГерман ГрефМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Школьники на экзамене
В Совфеде прокомментировали идею отменить школьные экзамены
РИА
Новости
Евгений Ямбург
Заслуженный учитель России назвал идею Грефа отменить экзамены несерьезной
Вид на Дамаск
Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках V Восточного экономического форума
Путин: молодежь должна тратить энергию на процессы, ведущие к созиданию
Лента
новостей
Нашивки сотрудников МЧС России
В Чечне обезвредили авиабомбу и реактивный снаряд двадцатилетней давности
Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Васильева: историю школьникам не обязательно должен преподавать историк
Киев
NewsOne заявил, что решение Нацсовета по ТВ принято с нарушениями закона
Реконструкция мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС в Кандалакшском районе Мурманской области
Власти Мурманской области рассчитывают увеличить турпоток на треть
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время акции КПРФ За честные и чистые выборы! на проспекте академика Сахарова в Москве. 17 августа 2019
Зюганов поддержал идею Грефа об отмене экзаменов в школах
Школьная столовая
Липецкая прокуратура обнаружила червей в рисе в школьной столовой
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле. 30 мая 2018
МВД Афганистана сообщило о гибели десяти человек при взрыве в Кабуле
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Васильева назвала темы для итогового сочинения в 11 классах
Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
Депутат Госдумы поддержал идею Грефа отменить школьные экзамены
Урок в школе
В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок
Водовзводная башня Московского Кремля
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в День города
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
Лента новостейМолния