Большинство россиян против идеи Грефа "убить экзамены", показал опрос

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более половины россиян (58%) выступили против инициативы главы Сбербанка Германа Грефа отменить школьные экзамены, следует из данных опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Ранее Греф на пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме заявил, что экзамены лишают желания учиться, а школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки. Поэтому одной из своих личных целей Греф назвал "убить экзамены".

По данным опроса, более половины россиян (58%) выступили против инициативы Грефа, поддержали его идею лишь чуть более четверти респондентов (28%).

Отмечается, что у женщин перспектива отмены экзаменов для школьников вызвала несколько больше одобрения, чем у мужчин: 31 и 24% соответственно. Чем старше респонденты, тем меньше среди них сторонников такой идеи - 32% среди граждан до 34 лет, 30% - от 35 до 44 лет, а 18% среди тех, кто старше 45 лет.