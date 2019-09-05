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РИА Новости
Восточный экономический форум

Моди поблагодарил Путина на русском языке в Twitter

15:43 05.09.2019 (обновлено: 19:29 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на V Восточном экономическом форуме
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на V Восточном экономическом форуме
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в твиттере сообщение на русском языке, в котором поблагодарил народ России и Владимира Путина за гостеприимство и отметил, что его визит во Владивосток будет способствовать сближению между двумя странами.

"Спасибо, Россия! Это был плодотворный визит. Итоги этого визита сблизят Россию и Индию", — говорится в сообщении Моди.

Индийский премьер 4-5 сентября находится во Владивостоке, куда был приглашен своим российским коллегой для участия в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме. Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Вчера, 10:57Восточный экономический форум
Моди на русском языке поблагодарил Путина за поездку на комплекс "Звезда"
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Восточный экономический форумНарендра МодиВладимир ПутинВладивостокРоссияИндияВ мире
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