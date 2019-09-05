Моди поблагодарил Путина на русском языке в Twitter

"Спасибо, Россия! Это был плодотворный визит. Итоги этого визита сблизят Россию и Индию", — говорится в сообщении Моди.

Индийский премьер 4-5 сентября находится во Владивостоке, куда был приглашен своим российским коллегой для участия в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме. Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.