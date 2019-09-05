В Минобороны назвали предварительную причину ЧП с вертолетом Ми-8

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Разрушение одной из стоек шасси могло стать причиной опрокидывания вертолета Ми-8 под Саратовом, сообщили в Минобороны России.

В МО РФ рассказали, что при разгоне по взлетно-посадочной полосе для взлета в Саратовской области опрокинулся вертолет, никто не пострадал.

"По докладу с места аварии причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси", - говорится в сообщении.