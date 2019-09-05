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РИА Новости

В Минобороны назвали предварительную причину ЧП с вертолетом Ми-8

15:42 05.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8АМТШ
Вертолет Ми-8АМТШ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Разрушение одной из стоек шасси могло стать причиной опрокидывания вертолета Ми-8 под Саратовом, сообщили в Минобороны России.
В МО РФ рассказали, что при разгоне по взлетно-посадочной полосе для взлета в Саратовской области опрокинулся вертолет, никто не пострадал.
"По докладу с места аварии причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.
Вертолет Ми-8АМТШ
15:36РИА Новости
Экипаж Ми-8, потерпевшего крушение под Саратовом, не пострадал
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Воздушно-космические силы РоссииМи-8Министерство обороны РФРоссияПроисшествия
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