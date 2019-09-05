Зампредседателя правительства КНДР встретился с главой Приморья на ВЭФ

"В форуме приняла участие правительственная делегация КНДР во главе с заместителем председателя кабинета министров Ли Рён Намом. Он посетил мероприятия форума, а также провел отдельные встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. Насколько мне известно, никаких документов в ходе пребывания корейской делегации во Владивостоке подписано не было", - сообщил Мацегора.