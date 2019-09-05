Зампредседателя правительства КНДР встретился с главой Приморья на ВЭФ

ПХЕНЬЯН, 5 сен - РИА Новости. Зампредседателя кабмина КНДР на полях Восточного экономического форума встретился с главой Приморья Олегом Кожемяко, вице-премьером - полпредом президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым и главой Минвостокразвития Александром Козловым, сообщил РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
"В форуме приняла участие правительственная делегация КНДР во главе с заместителем председателя кабинета министров Ли Рён Намом. Он посетил мероприятия форума, а также провел отдельные встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. Насколько мне известно, никаких документов в ходе пребывания корейской делегации во Владивостоке подписано не было", - сообщил Мацегора.
По его словам, официальных встреч в трехстороннем формате Россия-КНДР-Республика Корея на полях форума не проводилось.
"Не сомневаюсь, что в будущем такого рода мероприятия будут востребованы с учетом важности наших совместных планов в энергетической, транспортной, газовой и других областях", - добавил посол.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.