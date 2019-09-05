Дюков: "Газпром нефть" предложит рынку новые классы запасов

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. "Газпром нефть" стремится предложить рынку новые производственные мощности и освоение новых классов запасов, в том числе, в Арктике и Восточной Сибири,сообщил глава компании Александр Дюков, выступая на панельной сессии в рамках ВЭФ-2019 во Владивостоке.

"Мы исходим из того, что спрос на энергию, на углеводороды продолжит расти. Поэтому не только для роста, а даже для сохранения какой-то стабильной полки добычи на мировой рынок все время должны выходить новые мощности. При этом качество запасов постепенно снижается", - приводит слова Дюкова пресс-служба компании.

Он сообщил, что компания осваивает новые территории – в Арктике и Восточной Сибири.

"В Арктике у нас уже есть три успешных крупных проекта: Приразломное, Мессояха и Новый порт. На их примере мы показали, что обладаем технологиями, чтобы успешно там работать. В том числе, технологиями для круглогодичного вывоза нефти с арктических месторождений", - сказал Дюков.

Благодаря этим проектам компания создала инфраструктуру, в том числе транспортную, которая позволяет ей развиваться в Арктике дальше. "Сегодня у нас есть новые проекты на Ямале, Гыдане, в устье Енисея. Это пока ещё малоизученные, но очень перспективные территории. Мы планируем наращивать добычу в Арктике, причем это будет эффективная добыча и эффективные инвестиции в новые проекты", - пояснил глава "Газпром нефти".

Что касается традиционных регионов присутствия, компания занята не только повышением эффективности и нефтеотдачи на существующих активах, но и работой с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами. "Это одна из наших стратегических ставок. Мы работаем с нефтяными оторочками, подгазовыми залежами. Мы создали технологические полигоны для разработки Бажена, доманика, палеозоя. Если говорить конкретно о Бажене, то мы все ближе к точке окупаемости его разработки. В 2021-м году мы уже сможем добывать нефть Бажена в промышленных объемах", - сообщил Дюков.

Новые технологии для работы с новыми классами запасов, вызвают необходимость перенастройки многих процессов как в компании, так и у ее подрядчиков, сервисных компаний.

"Цифровая трансформация нефтегазового сектора сильно отличается, например, от цифровой трансформации в банковском секторе или в индустрии развлечений. Там с помощью цифровых технологий создаются принципиально новые продукты. Мы тоже создаём новые цифровые продукты в розничном сегменте, но все же наш основной товар не меняется. Поэтому у нас цифровая трансформация больше касается изменений бизнес-процессов. И конечно, в нефтегазе она сложнее, чем во многих других отраслях: мы строим цифровые модели, в том числе, химических и физических процессов", - пояснил он.