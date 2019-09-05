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РИА Новости

Власти КНДР изучат приглашение Ким Чен Ыну посетить парад Победы в Москве

15:35 05.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын . Архивное фото
ПХЕНЬЯН, 5 сен - РИА Новости. Власти КНДР изучают приглашение лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну посетить Москву на празднование 75-летия Победы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Руководство КНДР в настоящее время изучает приглашение Ким Чен Ыну на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Время еще есть", - сказал дипломат.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.
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