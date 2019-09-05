Москва проверит данные об изъятии властями Италии ребенка у россиянки

РИМ, 5 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Посольство России в Риме проверяет сведения об изъятии социальными службами города Бари ребенка у россиянки, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Ранее пресс-служба международного общественного движения "Русские матери" сообщила, что власти Италии забрали у россиянки Анны Варгановой пятилетнего сына после того, как женщина сообщила соцработникам, что решила вернуться с ребенком в Россию.

Как отмечается на сайте движения, Варганова родила сына в Италии, но отец отказался от ребенка, а потому в его свидетельстве о рождении стоит прочерк. Отмечается, что у мальчика единственное гражданство, как и у его матери, - Российской Федерации.

"Посольство проверяет появившиеся в СМИ сведения относительно изъятия у российской гражданки ребенка социальными службами города Бари. Консульский отдел посольства находится в контакте с соответствующими итальянскими компетентными ведомствами", - сообщили в посольстве.