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РИА Новости

Москва проверит данные об изъятии властями Италии ребенка у россиянки

15:33 05.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкСтолица Италии – Рим
Столица Италии – Рим
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Столица Италии – Рим. Архивное фото
РИМ, 5 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Посольство России в Риме проверяет сведения об изъятии социальными службами города Бари ребенка у россиянки, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее пресс-служба международного общественного движения "Русские матери" сообщила, что власти Италии забрали у россиянки Анны Варгановой пятилетнего сына после того, как женщина сообщила соцработникам, что решила вернуться с ребенком в Россию.
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Как отмечается на сайте движения, Варганова родила сына в Италии, но отец отказался от ребенка, а потому в его свидетельстве о рождении стоит прочерк. Отмечается, что у мальчика единственное гражданство, как и у его матери, - Российской Федерации.
"Посольство проверяет появившиеся в СМИ сведения относительно изъятия у российской гражданки ребенка социальными службами города Бари. Консульский отдел посольства находится в контакте с соответствующими итальянскими компетентными ведомствами", - сообщили в посольстве.
Кроме того, представители посольства связались с представителями ассоциаций российских соотечественников в Бари для оказания возможного содействия, отметил собеседник агентства.
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