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РИА Новости
Омская область

Омский губернатор предложил экспортировать зерно по Северному морскому пути

15:32 05.09.2019 (обновлено: 15:39 05.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков на V Восточном экономическом форуме
Губернатор Омской области Александр Бурков на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Омской области Александр Бурков на V Восточном экономическом форуме . Архивное фото
ОМСК, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил направить часть экспортного сибирского зерна в Юго-Восточную Азию по Северному морскому пути, сообщает в четверг региональное правительство.
Бурков принимает участие в международном Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По словам губернатора, сибирским регионам необходим выход на экспортные поставки своей продукции через порты Дальнего Востока. В первую очередь, речь идет о поставке зерна, которое производят сибирские аграрии, в Юго-Восточную Азию. Главный порт, интересующий регион, – Владивосток.
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"Мы можем миллионы тонн зерна поставлять на экспорт в Юго-Восточную Азию. Страны этого региона являются достаточно крупным потребителем зерновых - до 70 миллионов тонн. Здесь 11 стран, такие как Малайзия, Филиппины, Южная Корея, Китай, Япония и многие другие. Поэтому для нас очень важен этот рынок. Мы сегодня проводили переговоры с руководством морского порта по увеличению объема экспорта через Владивосток", - рассказал Бурков.
В то же время он считает, что часть экспорта зерна из Омской области целесообразно перенаправить по Северному морскому пути.
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"Параллельно мы ищем второй вариант выхода на Тихоокеанский регион, это Северный морской путь. Благо, Омск находится на Иртыше. По реке мы можем дойти до Обской губы, до порта Сабетта, и там уже перегружать на морские суда и поставлять зерно, как я уже сказал, в страны Юго-Восточной Азии", - отметил губернатор.
Он добавил, что уже вел переговоры на эту тему с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым и в ближайшее время планирует обсудить вопрос с вице-премьером Максимом Акимовым. "Мы считаем, что для Сибири это более дешевый путь, чем везти железной дорогой до Владивостока и уже выгружать на морские суда во Владивостоке", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Омская областьМаксим АкимовАлексей ГордеевАлександр БурковОмская областьКитайВладивостокРоссияЭкономика
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