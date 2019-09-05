Омский губернатор предложил экспортировать зерно по Северному морскому пути

ОМСК, 5 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил направить часть экспортного сибирского зерна в Юго-Восточную Азию по Северному морскому пути, сообщает в четверг региональное правительство.

Бурков принимает участие в международном Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По словам губернатора, сибирским регионам необходим выход на экспортные поставки своей продукции через порты Дальнего Востока. В первую очередь, речь идет о поставке зерна, которое производят сибирские аграрии, в Юго-Восточную Азию. Главный порт, интересующий регион, – Владивосток.

"Мы можем миллионы тонн зерна поставлять на экспорт в Юго-Восточную Азию. Страны этого региона являются достаточно крупным потребителем зерновых - до 70 миллионов тонн. Здесь 11 стран, такие как Малайзия, Филиппины, Южная Корея, Китай, Япония и многие другие. Поэтому для нас очень важен этот рынок. Мы сегодня проводили переговоры с руководством морского порта по увеличению объема экспорта через Владивосток", - рассказал Бурков.

В то же время он считает, что часть экспорта зерна из Омской области целесообразно перенаправить по Северному морскому пути.

"Параллельно мы ищем второй вариант выхода на Тихоокеанский регион, это Северный морской путь. Благо, Омск находится на Иртыше. По реке мы можем дойти до Обской губы, до порта Сабетта, и там уже перегружать на морские суда и поставлять зерно, как я уже сказал, в страны Юго-Восточной Азии", - отметил губернатор.

Он добавил, что уже вел переговоры на эту тему с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым и в ближайшее время планирует обсудить вопрос с вице-премьером Максимом Акимовым. "Мы считаем, что для Сибири это более дешевый путь, чем везти железной дорогой до Владивостока и уже выгружать на морские суда во Владивостоке", - сказал он.