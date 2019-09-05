Якутия увеличит ввод ИЖС благодаря льготной ипотеке для молодых семей ДФО

ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Программа ипотечного кредитования под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока, предложенная на ВЭФ президентом страны, увеличит показатели индивидуального жилищного строительства в Якутии, заявил РИА Новости министр строительства республики Павел Аргунов.
По заявлению президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума, программа ипотеки со ставкой 2% годовых для молодых семей в ДФО будет запущена уже в этом году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье. Льготная программа будет действовать на пять лет. Распространится ипотека на первичный рынок жилья, а также на индивидуальное жилищное строительство для владельцев "дальневосточного гектара".
"Следует отметить, что в настоящее время одна треть строящегося жилья в Якутии составляют дома индивидуального жилищного строительства. С воплощением программы ипотечного кредитования под 2%, я уверен, что этот показатель значительно возрастет. Кроме того, поддержка положительно отразится на обустройстве земельных участков, выделяемых многодетным семьям", - отметил министр.
Аргунов подчеркнул, многие молодые семьи в Якутии ожидали снижение ставки ипотечного кредита, по этой причине ипотечная программа Сбербанка России со ставкой от 5% при рождении 2-го или 3-го ребёнка в 2018 году "шла медленно".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.