Якутия увеличит ввод ИЖС благодаря льготной ипотеке для молодых семей ДФО

По заявлению президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума, программа ипотеки со ставкой 2% годовых для молодых семей в ДФО будет запущена уже в этом году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье. Льготная программа будет действовать на пять лет. Распространится ипотека на первичный рынок жилья, а также на индивидуальное жилищное строительство для владельцев "дальневосточного гектара".