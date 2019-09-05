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РИА Новости

"Детей до пяти хорошо покупают". В Италии у россиянки отобрали сына

15:31 05.09.2019 (обновлено: 15:57 05.09.2019)
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© Фото : телеканал "360"Анны Варганова с сыном
Анны Варганова с сыном
© Фото : телеканал "360"
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мать-одиночка из России Анна Варганова рассказала, что итальянские соцслужбы забрали у нее пятилетнего сына и хотят продать его бездетной паре. Об этом сообщает телеканал "360".
Женщина родила ребенка в Италии от местного жителя, но мужчина отказался его признать. У мальчика есть российское гражданство, поэтому Варганова планировала вернуться с ним на родину. В начале августа ее вызвали в миграционный центр. Пока россиянка проходила там собеседование, ребенка забрали социальные службы. Женщина утверждает, что следующие три дня она не знала, где находился сын.
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Сейчас она имеет право лишь на короткие встречи с ним два раза в неделю под пристальным наблюдением соцработников.
"Ребенок чувствует себя ужасно. <…> Я приезжаю — его ведут как под конвоем", — рассказала женщина.
По словам Варгановой, соцработники настраивают мальчика против нее, утверждая, что мать его бросила.
Женщина уверена, что лишилась сына, потому что сообщила соцслужбам о намерении отвезти его домой. В Италии у нее есть комната в общежитии, а в городе Энгельсе — квартира. Однако, по мнению матери-одиночки, итальянцев не беспокоят условия жизни сына.
"Не ребенку они хотят помочь, а заработать. Очень многие бесплодные итальянки ждут не дождутся такого случая", — утверждает она.
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С этой версией согласны в международном общественном движении по защите прав родителей "Русские матери". Представительница организации Ирина Бергсет сообщила, что таких историй в Италии много. По ее словам, соцслужбы зарабатывают деньги, продавая детей в богатые итальянские семьи.
"До пяти лет они хорошо покупаются", — отметила Бергсет.
Варганова, которую временно лишили родительских прав, уже обратилась за помощью в российское посольство. Сейчас она занимается переводом решения итальянского суда по ее делу.
"Ребенок сейчас погибает. Вянет, как цветок. Я хочу его спасти и уехать в Россию", — призналась она.
Посольство связалось с представителями ассоциаций российских соотечественников в Бари, а консульский отдел находится в контакте с соответствующими итальянскими компетентными ведомствами.
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