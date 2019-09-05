В МЧС назвали возможную причину пожара на теплоходе в Петербурге

© Фото : ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу Пожар на теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге. 22 августа 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Причиной пожара на теплоходе "Петр Чайковский" в Петербурге, в результате которого погиб один человек, мог стать кальян, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"Идет расследование этого происшествия, возбуждено уголовное дело. По нашим данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем, возможно, это был кальян", - сказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.