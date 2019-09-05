В МЧС назвали возможную причину пожара на теплоходе в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Причиной пожара на теплоходе "Петр Чайковский" в Петербурге, в результате которого погиб один человек, мог стать кальян, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
"Идет расследование этого происшествия, возбуждено уголовное дело. По нашим данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем, возможно, это был кальян", - сказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта после пожара, произошедшем в августе в Петербурге на теплоходе "Петр Чайковский". Судно стояло на Соляном причале Октябрьской набережной, пожар начался в одной из кают, общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров. В результате пожара погиб механик, 320 человек были эвакуированы.