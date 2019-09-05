У берегов Крыма затонул катер

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Частный прогулочный катер с 12 пассажирами и двумя членами экипажа на борту затонул у побережья Крыма, спасены 13 человек, поиски одного пассажира продолжаются, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о ЧП поступило в службы спасения днем в четверг.

"Прогулочный катер с 12 пассажирами и двумя членами экипажа затонул у мыса Меганом (юго-восточное побережье полуострова, - ред). Информация уточняется, на данный момент известно о 13 спасенных, поиски одного пассажира продолжаются", - сообщили в ведомстве.

На месте работают спасатели, отметили в МЧС.

В свою очередь представитель экстренных служб Крыма сообщил РИА Новости, что на борту затонувшего в акватории Черного моря катера находились 13 человек, из них 12 - пассажиры.