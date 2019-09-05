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РИА Новости

У берегов Крыма затонул катер

15:28 05.09.2019 (обновлено: 15:58 05.09.2019)
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкБухта Ласпи в Крыму
Бухта Ласпи в Крыму
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Частный прогулочный катер с 12 пассажирами и двумя членами экипажа на борту затонул у побережья Крыма, спасены 13 человек, поиски одного пассажира продолжаются, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Сообщение о ЧП поступило в службы спасения днем в четверг.
"Прогулочный катер с 12 пассажирами и двумя членами экипажа затонул у мыса Меганом (юго-восточное побережье полуострова, - ред). Информация уточняется, на данный момент известно о 13 спасенных, поиски одного пассажира продолжаются", - сообщили в ведомстве.
На месте работают спасатели, отметили в МЧС.
В свою очередь представитель экстренных служб Крыма сообщил РИА Новости, что на борту затонувшего в акватории Черного моря катера находились 13 человек, из них 12 - пассажиры.
"В 250 метрах от берега возле Судака затонул прогулочный катер "Камелот"... Удалось спасти 12 человек, ведутся поиски одного пропавшего", - сказал собеседник агентства.
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