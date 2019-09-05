Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T16:06Z
https://ria.ru/20190905/1558357483.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155309/70/1553097014_0:243:3208:2048_1036x0_80_0_0_472180f7d7f297c7e49439d3be843199.jpg
РИА Новости
Туризм

Посол России в Пхеньяне рассказал о правилах поведения туристов в КНДР

15:28 05.09.2019 (обновлено: 16:06 05.09.2019)
307
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИностранные журналисты в Пхеньяне
Иностранные журналисты в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Иностранные журналисты в Пхеньяне. Архивное фото
ПХЕНЬЯН, 5 сен - РИА Новости. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью РИА Новости рассказал о правилах для туристов в КНДР.
"Северокорейские власти крайне заинтересованы в увеличении туристического потока, причем россиянам здесь особенно рады. К нам здесь в принципе очень хорошо относятся, так сложилось исторически. Кроме того, наши соотечественники, как правило, учитывают существующую в КНДР военно-политическую и идеологическую специфику и следуют нескольким простым правилам: не фотографировать военных, не пытаться вести религиозную или прочую пропаганду, с уважением относиться к сакральным для северокорейцев объектам и понятиям", - заявил Мацегора, отвечая на вопрос о советах россиянам, посещающим КНДР.
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
15:17РИА Новости
Россия и КНДР планируют ряд визитов высокого уровня, заявил посол
Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры >>
901000
Обсудить 0
ТуризмКНДР
Рекомендуем
Посол России в КНДР Александр Мацегора
Россия вышлет всех северокорейских рабочих к 22 декабря
РИА
Новости
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Власти КНДР изучат приглашение Ким Чен Ыну посетить парад Победы в Москве
Посол России в КНДР Александр Мацегора
Москва рассмотрит возможность гуманитарной помощи КНДР, заявил посол России
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Россия и КНДР планируют ряд визитов высокого уровня, заявил посол
Лента
новостей
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии отъезда на железнодорожном вокзале Владивостока
Посол в Пхеньяне рассказал о визите Ким Чен Ына в Россию
Архиепископ Хариупольский Иоанн
Глава русских приходов в Европе не признал решения Константинополя
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Посол ответил на обвинения в адрес России о помощи КНДР в обходе санкций
Мины на борту корабль Iran Ajr
Адмирал рассказал о присутствии российского ВМФ в районе Ормузского пролива
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании на V Восточном экономическом форуме
Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ
Всероссийская регата Дружба в Севастополе
МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме
Логотип Восточного экономического форума во Владивостоке
На ВЭФ подписали соглашение о развитии глэмпингов
Изабель Юппер на Берлинале-2013
Изабель Юппер отменила показы спектакля "Любовник" в России
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Китай выступил против санкций США в отношении космических ведомств Ирана
Посол России в КНДР Александр Мацегора
Российский посол оценил попытки США помешать ослаблению санкций против КНДР
Посол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР призывал не обострять ситуацию на Корейском полуострове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
Лента новостейМолния