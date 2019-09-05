Посол России в Пхеньяне рассказал о правилах поведения туристов в КНДР

"Северокорейские власти крайне заинтересованы в увеличении туристического потока, причем россиянам здесь особенно рады. К нам здесь в принципе очень хорошо относятся, так сложилось исторически. Кроме того, наши соотечественники, как правило, учитывают существующую в КНДР военно-политическую и идеологическую специфику и следуют нескольким простым правилам: не фотографировать военных, не пытаться вести религиозную или прочую пропаганду, с уважением относиться к сакральным для северокорейцев объектам и понятиям", - заявил Мацегора, отвечая на вопрос о советах россиянам, посещающим КНДР.