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РИА Новости

Китай выступил против санкций США в отношении космических ведомств Ирана

15:23 05.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Китай выступает против санкций США в отношении космических ведомств Ирана, Пекин надеется, что Вашингтон прекратит "подливать масло в огонь" и будет прикладывать усилия для стабильности в регионе, заявили РИА Новости в МИД КНР.
"Китай последовательно выступает против применения США односторонних санкций и так называемой экстерриториальной юрисдикции, мы считаем, что бесконечное введение санкций не поможет решить проблемы, для этого необходим диалог и переговоры", - заявили в ведомстве.
Китайский МИД выразил надежду, что "американская сторона будет прилагать больше усилий, благоприятствующих региональному миру и стабильности, не будет подливать масло в огонь, это отвечает общим интересам всего международного сообщества".
"Что касается сотрудничества Китая и Ирана в космической сфере, то следует отметить, что Китай и Иран связывают отношения дружбы, наши две страны развивают обычное взаимовыгодное и дружественное сотрудничество во всех областях в рамках международного права", - заявили в ведомстве на вопрос о том, отразятся ли санкции США на сотрудничестве КНР и Ирана в космической сфере.
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Активность сотрудничества Китая с Ираном в космической сфере уступает взаимодействию в этой области с другими странами, тем не менее, совместные проекты есть. К примеру, в 2008 году Китай, Иран и Таиланд вместе вывели на орбиту исследовательский спутник.
Министерство финансов США во вторник сообщило о введении санкций против космических ведомств Ирана. Под ограничительные меры попали исследовательский институт астронавтики, космическое агентство и иранский центр исследования космоса. Госсекретарь США Майк Помпео в своем заявлении пояснил, что введение санкций против иранского гражданского космического агентства обусловлено его активностью в части поддержки и развития баллистической ракетной программы.
В США утверждают, что технологии для запуска в космос ракет, разработанные в рамках гражданской космической иранской ядерной программы, практически идентичны и могут быть использованы с технологиями для баллистических ракет. В частности, речь идет о ступенях ракеты, системе запуска двигателей верхней ступени и системах управления полета многоступенчатой ракеты.
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