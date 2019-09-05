МИД оказывает необходимую помощь задержанному в Неаполе россиянину

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российская сторона оказывает юридическую помощь и поддержку задержанному в аэропорту Неаполя гражданину России Александру Коршунову, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

"Тридцатого августа этого года в аэропорту Неаполя был арестован гражданин России Александр Коршунов на основании международного ордера, выданного США",- сказали в ведомстве, отметив, что "сотрудники посольства незамедлительно выехали в Неаполь для защиты законных прав российского гражданина и получили консульский доступ к задержанному".

"Ему оказываются вся необходимая помощь и юридическая поддержка",- указали в МИД.

Отмечается, что посольство находится на постоянной связи с представителями компетентных органов Италии, продолжает разбираться в ситуации. Произошедшее в МИД назвали "примером недобросовестной конкуренции".

Ранее в СМИ сообщалось, что директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США, его подозревают в экономической разведдеятельности. Ростех предпримет все возможное для возвращения Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен, заявляли в пресс-службе Ростеха.