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РИА Новости

МИД оказывает необходимую помощь задержанному в Неаполе россиянину

15:22 05.09.2019 (обновлено: 15:40 05.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российская сторона оказывает юридическую помощь и поддержку задержанному в аэропорту Неаполя гражданину России Александру Коршунову, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Тридцатого августа этого года в аэропорту Неаполя был арестован гражданин России Александр Коршунов на основании международного ордера, выданного США",- сказали в ведомстве, отметив, что "сотрудники посольства незамедлительно выехали в Неаполь для защиты законных прав российского гражданина и получили консульский доступ к задержанному".
Стенд госкорпорации Ростех
12:54РИА Новости
В Ростехе уверены в невиновности задержанного по запросу США сотрудника ОДК
"Ему оказываются вся необходимая помощь и юридическая поддержка",- указали в МИД.
Отмечается, что посольство находится на постоянной связи с представителями компетентных органов Италии, продолжает разбираться в ситуации. Произошедшее в МИД назвали "примером недобросовестной конкуренции".
Ранее в СМИ сообщалось, что директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США, его подозревают в экономической разведдеятельности. Ростех предпримет все возможное для возвращения Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен, заявляли в пресс-службе Ростеха.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в четверг заявил, что задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отношениям, это плохая практика, которая подчас связана с конкурентной борьбой.
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Александр КоршуновОбъединенная двигателестроительная корпорацияРостехМИД РФРоссияСШАВ мире
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