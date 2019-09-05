В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Под Саратовом разбился военный вертолет МИ-8 pic.twitter.com/MWcKj2WV5m— Щепетильный кухар (@shepitkitchen) 5 сентября 2019 г.
По информации Министерства обороны, военный вертолет опрокинулся и загорелся при разгоне по взлетно-посадочной полосе. Пассажиров на борту не было, а экипаж вовремя покинул воздушное судно. Пилоты отделались ссадинами и ушибами.
Причиной ЧП могло стать разрушение одной из стоек шасси, добавили в ведомстве.
На месте падения вертолета работает комиссия Воздушно-космических сил.