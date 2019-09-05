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РИА Новости

Россия и КНДР планируют ряд визитов высокого уровня, заявил посол

15:17 05.09.2019 (обновлено: 16:07 05.09.2019)
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© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДРПосол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДР
ПХЕНЬЯН, 5 сен - РИА Новости. Россия и КНДР планируют ряд визитов высокого уровня, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"В плане делегационных обменов у нас имеется несколько взаимных визитов, в том числе высокого уровня", - сказал Мацегора.
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Приморье в конце апреля, во Владивостоке он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, а также первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле.
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Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры >>
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