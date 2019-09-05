Россия и КНДР планируют ряд визитов высокого уровня, заявил посол

"В плане делегационных обменов у нас имеется несколько взаимных визитов, в том числе высокого уровня", - сказал Мацегора.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Приморье в конце апреля, во Владивостоке он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, а также первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле.