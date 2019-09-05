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РИА Новости

Россия вышлет всех северокорейских рабочих к 22 декабря

15:17 05.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол России в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
ПХЕНЬЯН, 5 сен - РИА Новости. Ни одного северокорейского рабочего не останется в России к 22 декабря 2019 года, сейчас их в стране менее 10 тысяч, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
"К настоящему времени число находящихся в России граждан КНДР с рабочими визами сократилось многократно. Точной цифры я не имею, но она меньше десяти тысяч. После 22 декабря северокорейцев, пребывающих у нас по этим основаниям, не останется ни одного. Россия – ответственный член международного сообщества, она неукоснительно выполняет требования Совбеза ООН", - сказал Мацегора.
Ранее посол говорил РИА Новости, что с момента принятия в декабре 2017 года резолюции Совбеза ООН количество рабочих из Северной Кореи сократилось, раньше их было около 34 тысяч. Резолюция была принята в ответ на проведенные КНДР испытания баллистической ракеты, и в ней, в частности, содержится требование ко всем странам в течение 24 месяцев выслать северокорейских трудовых мигрантов.
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России Александр Калинин
07:34РИА Новости
Лидер "Опоры России" выступил за возвращение северокорейских рабочих в ДФО
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Александр МацегораСовет Безопасности ООНПхеньянКНДРРоссияВ мире
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