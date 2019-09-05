Россия вышлет всех северокорейских рабочих к 22 декабря

"К настоящему времени число находящихся в России граждан КНДР с рабочими визами сократилось многократно. Точной цифры я не имею, но она меньше десяти тысяч. После 22 декабря северокорейцев, пребывающих у нас по этим основаниям, не останется ни одного. Россия – ответственный член международного сообщества, она неукоснительно выполняет требования Совбеза ООН", - сказал Мацегора.