Москва рассмотрит возможность гуманитарной помощи КНДР, заявил посол России

"Наша страна регулярно оказывает КНДР гуманитарную помощь по линии Всемирной продовольственной программы и других международных организаций. Рассматривается вопрос о содействии на двусторонней основе - ситуация с продовольствием остается здесь непростой. В прошлом году урожай оказался ниже среднего, а в текущем, по нашим оценкам, сбор зерна упадет еще больше - тяжелый удар посевам нанесла тяжелейшая "королевская", как говорят корейцы, засуха, которую затем сменили затопившие угодья тайфуны", - сказал Мацегора.