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РИА Новости

Москва рассмотрит возможность гуманитарной помощи КНДР, заявил посол России

15:13 05.09.2019 (обновлено: 16:07 05.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол России в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
ПХЕНЬЯН, 5 сен - РИА Новости. Россия рассматривает возможность гуманитарной помощи Северной Корее по двусторонним каналам, ситуация с продовольствием остается тяжелой, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
"Наша страна регулярно оказывает КНДР гуманитарную помощь по линии Всемирной продовольственной программы и других международных организаций. Рассматривается вопрос о содействии на двусторонней основе - ситуация с продовольствием остается здесь непростой. В прошлом году урожай оказался ниже среднего, а в текущем, по нашим оценкам, сбор зерна упадет еще больше - тяжелый удар посевам нанесла тяжелейшая "королевская", как говорят корейцы, засуха, которую затем сменили затопившие угодья тайфуны", - сказал Мацегора.
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