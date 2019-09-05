Японские специалисты планируют построить мусоросжигательный завод в МО

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Специалисты из Японии помогут решить проблему с мусором в России. Опыт азиатской страны используют и в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал Специалисты из Японии помогут решить проблему с мусором в России. Опыт азиатской страны используют и в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра ЖКХ региона Евгения Хромушина.

По его словам, японские специалисты помогли российским коллегам изучить положительный опыт обращения с отходами, и теперь в нашей стране развернулась собственная индустрия утилизации мусора.

"Нас учили японские специалисты, показывали документальные фильмы, когда гавань Токийского залива на метр была покрыта отходами. Рассказали про опыт, когда Япония строила до 100 заводов по термической обработке отходов в год", — сказал министр.

За 30 лет Японии удалось полностью решить проблему с мусором. Теперь Россия последует примеру азиатской страны, отметил Хромушин.

"Мы не просто покупаем импортные технологии. Самые важные части на таких заводах — это котлы. Сегодня их производство локализовано на нашем Подольском заводе ЗиО. Сегодня они направлены в промышленное производство и будут поставлены на заводы", — отметил Хромушин.

Японцы также планируют построить на территории Подмосковья мусоросжигательный завод. Строительством займется компания Hitachi Zosen. Об этом рассказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании Восточного экономического форума.

"Хорошо, что сегодня всему широкому общественному мнению была сообщена официальная позиция японского руководства – что это не какие-то эксперименты или опыты в Московской области, а современная технология, которая из Японии пришла к нам", — прокомментировал Евгений Хромушин.