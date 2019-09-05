Калужская область рассматривает возможность переработки рыбы из Приморья

"С Олегом Николаевичем (Кожемяко, губернатор Приморья – ред.) у нас давние дружеские отношения. Он говорит о том, что надо посмотреть возможность разместить у нас переработку рыбы, помочь здешним рыболовецким компаниям, чтобы они могли к нам доставлять и у нас там перерабатывать", - рассказал Артамонов.