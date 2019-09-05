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РИА Новости
Калужская область

Калужская область рассматривает возможность переработки рыбы из Приморья

15:10 05.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМассовый лов красной рыбы
Массовый лов красной рыбы
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Массовый лов красной рыбы . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Калужская область рассматривает возможность организации переработки рыбы из Приморского края, заявил РИА Новости губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на Восточном экономическом форуме.
"С Олегом Николаевичем (Кожемяко, губернатор Приморья – ред.) у нас давние дружеские отношения. Он говорит о том, что надо посмотреть возможность разместить у нас переработку рыбы, помочь здешним рыболовецким компаниям, чтобы они могли к нам доставлять и у нас там перерабатывать", - рассказал Артамонов.
По его словам, перевозить рыбу можно в контейнерах-рефрижераторах.
"Мы, наверное, обсудим этот вопрос", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Калужская областьАнатолий АртамоновКалужская областьВладивостокРоссияПриморский крайЭкономика
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