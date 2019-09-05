Калужская область рассматривает возможность переработки рыбы из Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Калужская область рассматривает возможность организации переработки рыбы из Приморского края, заявил РИА Новости губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на Восточном экономическом форуме.
"С Олегом Николаевичем (Кожемяко, губернатор Приморья – ред.) у нас давние дружеские отношения. Он говорит о том, что надо посмотреть возможность разместить у нас переработку рыбы, помочь здешним рыболовецким компаниям, чтобы они могли к нам доставлять и у нас там перерабатывать", - рассказал Артамонов.
По его словам, перевозить рыбу можно в контейнерах-рефрижераторах.
"Мы, наверное, обсудим этот вопрос", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
21 августа, 18:14РИА НовостиРоссияне стали есть больше рыбы и рыбных продуктов