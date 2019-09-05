Новые детские сады открылись в двух городах Ивановской области

ИВАНОВО, 5 сен – РИА Новости. В городах Кинешма и Шуя Ивановской области открыты новые детские сады на 220 мест каждый, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В Кинешме открылся новый детский сад "Солнечный город", а в Шуе - детский сад №8 комбинированного типа. С началом их работы в муниципалитетах Ивановской области полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения. Детское учреждение в Кинешме уже приняло 190 воспитанников, в Шуе в новый детсад пошли 162 ребят, набор детей продолжается", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в обоих детских садах – по 12 групп, в зданиях оборудованы игровые, спальни, туалетные комнаты, установлено современное игровое, развивающее и спортивное оборудование, детская мебель. Имеются прачечная, медицинский и кухонный блоки, прогулочные площадки, созданы условия для комфортного пребывания малышей с ограниченными возможностями здоровья.

Оба детских сада – из числа долгостроев. Задачу по достройке незавершенных учреждений образования поставил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. "Ничего хуже недостроев быть не может. Любое затягивание строительства – это дополнительные деньги, а эти средства можно было бы направить на решение первоочередных социальных задач", - приводит пресс-служба слова Воскресенского.