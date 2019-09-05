Партия Порошенко требует завести дело на причастных к освобождению Цемаха

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Украинская "Европейская солидарность" требует возбудить дело против лиц, повлиявших на освобождение из зала суда свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха, сообщила в четверг депутат Верховной рады от фракции партии экс-президента Петра Порошенко Ирина Фриз.

Киевский апелляционный суд в четверг отменил арест свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха, постановил освободить его в зале суда. Ранее СМИ сообщили, что Россия настаивает на включении Цемаха в список заключенных для обмена.

По мнению Фриз, решение суда свидетельствует о том, что офис президента влияет на решение судебной ветви власти - а это противоречит не только Конституции, но и всем принципам разделения властей. Она также добавила, что решение суда состоялось на фоне обращения 40 депутатов Европарламента к Зеленскому, которые просили не допустить выдачи ценного свидетеля России.

"Освобождение Цемаха без завершения процессуальных действий... является признаком сговора и государственной измены, многих других статей Уголовного кодекса Украины. Наших партнеров из Нидерландов и других стран ЕС грубо "послали", отказав в запросе, и вызывающе отпустив свидетеля в очень тяжелом международном преступлении на свободу. Мы обращаемся к СБУ, ГПУ и ГБР с требованием возбудить уголовные дела… против лиц, которые были причастны к влиянию на судебную инстанцию относительно вопроса об освобождении Цемаха", - написала Фриз на своей странице в Facebook.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.