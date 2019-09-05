В поселке под Владимиром, где в ДТП погибли подростки, объявили траур

Автомобиль BMW на месте наезда на детей в Ковровском районе

© Управление МВД России по Владимирской области Автомобиль BMW на месте наезда на детей в Ковровском районе

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Траур объявлен в поселке Мелехово во Владимирской области, где автомобиль BMW сбил насмерть двоих подростков на пешеходном переходе, в школе, где учились дети, отменены занятия, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антон Судьин.

По данным полиции, ДТП произошло в среду около 19.50 мск на улице Первомайской в поселке Мелехово. По предварительной информации, 23-летний житель города Коврова, управляя автомобилем BMW-320, наехал на двух пешеходов - мальчика и девочку 2006 года рождения. В результате ДТП дети получили тяжелые травмы, от которых скончались. Согласно размещенному в соцсетях видео с камеры наблюдения, дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а иномарка ехала на большой скорости.

По словам Судьина, в четверг занятия в школе №1 в Мелехово, где учились погибшие, начались с минуты молчания.

"Организовано место, куда дети несут цветы, игрушки, свечи. Принято решение завтра все занятия отменить, поскольку весь педколлектив пойдет прощаться с погибшими детьми", - сказал собеседник.

По его словам, уже в четверг одноклассники погибших не учились.

"В Мелехово на сегодня и на завтра объявлен траур, отменены все развлекательные мероприятия", - отметил Судьин.

Он рассказал, что с детьми, которые находились с погибшими в момент ДТП, работают психологи. Опрос ребят в полиции также ведется с участием психологов.