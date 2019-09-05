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РИА Новости

В поселке под Владимиром, где в ДТП погибли подростки, объявили траур

15:07 05.09.2019
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© Управление МВД России по Владимирской областиАвтомобиль BMW на месте наезда на детей в Ковровском районе
Автомобиль BMW на месте наезда на детей в Ковровском районе
© Управление МВД России по Владимирской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Траур объявлен в поселке Мелехово во Владимирской области, где автомобиль BMW сбил насмерть двоих подростков на пешеходном переходе, в школе, где учились дети, отменены занятия, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антон Судьин.
По данным полиции, ДТП произошло в среду около 19.50 мск на улице Первомайской в поселке Мелехово. По предварительной информации, 23-летний житель города Коврова, управляя автомобилем BMW-320, наехал на двух пешеходов - мальчика и девочку 2006 года рождения. В результате ДТП дети получили тяжелые травмы, от которых скончались. Согласно размещенному в соцсетях видео с камеры наблюдения, дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а иномарка ехала на большой скорости.
По словам Судьина, в четверг занятия в школе №1 в Мелехово, где учились погибшие, начались с минуты молчания.
"Организовано место, куда дети несут цветы, игрушки, свечи. Принято решение завтра все занятия отменить, поскольку весь педколлектив пойдет прощаться с погибшими детьми", - сказал собеседник.
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По его словам, уже в четверг одноклассники погибших не учились.
"В Мелехово на сегодня и на завтра объявлен траур, отменены все развлекательные мероприятия", - отметил Судьин.
Он рассказал, что с детьми, которые находились с погибшими в момент ДТП, работают психологи. Опрос ребят в полиции также ведется с участием психологов.
Глава администрации района Вячеслав Скороходов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал произошедшее "преступной халатностью, безалаберностью" со стороны водителя. "Мы все потрясены", - сказал он.
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