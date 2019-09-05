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РИА Новости

К поискам пропавшей в Вологодской области девочки подключились водолазы

15:03 05.09.2019
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© РИА Новости / Антон ДенисовВодолаз
Водолаз
© РИА Новости / Антон Денисов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. К поискам двухлетней девочки, которая пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области 4 сентября, присоединилась водолазная группа спасателей, сообщил координатор поисково-спасательного отряда "Ты не один" Александр Громов.
"Мы уже прошли ближайший лес, прочесали все окрестности, поселки и садово-огороднические товарищества. Утром было принято решение начать поиски в районе реки Уфтюга вместе с водолазами. Сейчас осмотрено примерно 500 метров реки", - рассказал РИА Новости Громов.
На данный момент поиски результатов не принесли. Водолазы, волонтеры, спасательные и правоохранительные службы планируют продолжать поиски ребенка до конца светового дня и возобновить их на следующий день.
Всего, по информации Громова, в поисковых мероприятиях девочки принимают участие 350 человек. Как сообщалось ранее со ссылкой на СУСК по Вологодской области, в селе Красное Тарногского района 4 сентября около 11 часов мать на несколько минут оставила без присмотра в песочнице двухлетнюю девочку. Позднее она обратилась с заявлением в правоохранительные органы о ее пропаже.
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