К поискам пропавшей в Вологодской области девочки подключились водолазы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. К поискам двухлетней девочки, которая пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области 4 сентября, присоединилась водолазная группа спасателей, сообщил координатор поисково-спасательного отряда "Ты не один" Александр Громов.

"Мы уже прошли ближайший лес, прочесали все окрестности, поселки и садово-огороднические товарищества. Утром было принято решение начать поиски в районе реки Уфтюга вместе с водолазами. Сейчас осмотрено примерно 500 метров реки", - рассказал РИА Новости Громов.

На данный момент поиски результатов не принесли. Водолазы, волонтеры, спасательные и правоохранительные службы планируют продолжать поиски ребенка до конца светового дня и возобновить их на следующий день.