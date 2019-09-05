Минтранс выступил против ограничения сроков службы автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минтранс РФ против ограничения срока службы транспортных средств, считает возможным ограничить использование автотехники ее технической готовностью к эксплуатации, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Коммерсант " писал в середине августа со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия"), что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. Как заявлял первый замглавы фракции Андрей Исаев, фракция "Единая Россия" не поддерживает эту инициативу. По его словам, замены устаревшего автотранспорта нужно добиваться через поощрение автовладельцев, меняющих машины на новые.

"Моя позиция по этому поводу всегда была и остаётся неизменной. Я считаю, что вот сейчас пошли движения в отношении того, чтобы придать более системный статус вопросам проведения технического осмотра. Мы постоянно работаем над совершенствованием системы сертификационных испытаний для авиационного транспорта. Здесь в основном эти вопросы возникают. Я за то, чтобы не ограничивать использование тех или иных транспортных средств каким-то сроком службы. Я за то, чтобы ограничивать использование транспортных средств технической готовностью, технической возможностью использования. Если техосмотр показывает, условно говоря, что даже старое транспортное средство пригодно к эксплуатации, что оно отвечает всем требованиям, то зачем чего-то ограничивать?", - рассуждает министр.

Он также напомнил, что некоторое время назад была поднята тема в отношении запрета старых самолетов. Исследование показало, что аварийность не зависит ни в коем случае от того, технически старый это самолёт или нет. "Две с половиной недели назад был в Вологде. На Вологодчине работает собственный авиаотряд, "Вологодское авиапредприятие" он называется. Там трудятся три Як-40, которые сейчас не то что не выпускаются, а мало где эксплуатируются. Были собраны туда со всей страны, область субсидирует эти перелеты. И самолёт успешно летает в Москву, успешно летает по разным направлениям, и техническое состояние его поддерживается на должном уровне - отчего бы ему не летать?", - приводит пример министр.

"И здесь ровно то же самое. Зачем брать и выкидывать то, что хорошо работает, если, действительно, эта хорошая работа подтверждена? Если это не дрянные бумажки, которые выписаны на коленке каким-нибудь жуликом только для того, чтобы подтвердить несуществующую техническую готовность, если это действительно правильно проведённый осмотр, и все хорошо и прекрасно, зачем отказываться от такого рода перевозок? Мы в общем не такие богатые люди, чтобы выбрасывать то, что хорошо работает", - также продолжает он.