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РИА Новости
Восточный экономический форум

Минтранс выступил против ограничения сроков службы автомобилей

15:01 05.09.2019 (обновлено: 15:07 05.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМинистр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минтранс РФ против ограничения срока службы транспортных средств, считает возможным ограничить использование автотехники ее технической готовностью к эксплуатации, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
"Коммерсант" писал в середине августа со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной ("Единая Россия"), что комитет предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации", и соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. Как заявлял первый замглавы фракции Андрей Исаев, фракция "Единая Россия" не поддерживает эту инициативу. По его словам, замены устаревшего автотранспорта нужно добиваться через поощрение автовладельцев, меняющих машины на новые.
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"Моя позиция по этому поводу всегда была и остаётся неизменной. Я считаю, что вот сейчас пошли движения в отношении того, чтобы придать более системный статус вопросам проведения технического осмотра. Мы постоянно работаем над совершенствованием системы сертификационных испытаний для авиационного транспорта. Здесь в основном эти вопросы возникают. Я за то, чтобы не ограничивать использование тех или иных транспортных средств каким-то сроком службы. Я за то, чтобы ограничивать использование транспортных средств технической готовностью, технической возможностью использования. Если техосмотр показывает, условно говоря, что даже старое транспортное средство пригодно к эксплуатации, что оно отвечает всем требованиям, то зачем чего-то ограничивать?", - рассуждает министр.
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Он также напомнил, что некоторое время назад была поднята тема в отношении запрета старых самолетов. Исследование показало, что аварийность не зависит ни в коем случае от того, технически старый это самолёт или нет. "Две с половиной недели назад был в Вологде. На Вологодчине работает собственный авиаотряд, "Вологодское авиапредприятие" он называется. Там трудятся три Як-40, которые сейчас не то что не выпускаются, а мало где эксплуатируются. Были собраны туда со всей страны, область субсидирует эти перелеты. И самолёт успешно летает в Москву, успешно летает по разным направлениям, и техническое состояние его поддерживается на должном уровне - отчего бы ему не летать?", - приводит пример министр.
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"И здесь ровно то же самое. Зачем брать и выкидывать то, что хорошо работает, если, действительно, эта хорошая работа подтверждена? Если это не дрянные бумажки, которые выписаны на коленке каким-нибудь жуликом только для того, чтобы подтвердить несуществующую техническую готовность, если это действительно правильно проведённый осмотр, и все хорошо и прекрасно, зачем отказываться от такого рода перевозок? Мы в общем не такие богатые люди, чтобы выбрасывать то, что хорошо работает", - также продолжает он.
Комментируя предложение о возвращении техосмотра, Дитрих напомнил, что когда принималось решение о том, чтобы модифицировать процедуру техосмотра, отдать ее тем или иным частным предприятиям, оно подвергалось критике. "Сейчас мы критикуем то, что получилось. Но наша жизнь - это последовательность шагов. Если какой-то шаг по истечении времени показал себя не с лучшей стороны, значит, надо делать следующий - в сторону, дальше вперёд. Возможно, есть смысл, чтобы автомобиль и его технический осмотр, подтверждение его технического состояния, подтверждать при проведении регламентных работ", - предположил министр.
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Восточный экономический форумЕвгений ДитрихЯк-40Андрей ИсаевГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФМоскваВладивостокРоссияЭкономика
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