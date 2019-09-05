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РИА Новости

Аэропорт Кызыла откроют для международных рейсов

15:00 05.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство России распорядилось открыть аэропорт столицы Тувы для международных полетов воздушных судов, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Открыть международный аэропорт "Кызыл" для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузо-пассажирский, работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в распоряжении кабмина.
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В мае министр экономического развития России Максим Орешкин посетил Кызыл и сообщил журналистам, что планирует обратиться к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением открыть международный пункт пропуска в аэропорту Кызыла. В августе министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство России в ближайшее время определится с вопросом предоставления международного статуса аэропорту столицы Тувы.
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КызылТуваОбщество
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