Аэропорт Кызыла откроют для международных рейсов

"Открыть международный аэропорт "Кызыл" для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузо-пассажирский, работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации", - говорится в распоряжении кабмина.

В мае министр экономического развития России Максим Орешкин посетил Кызыл и сообщил журналистам, что планирует обратиться к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением открыть международный пункт пропуска в аэропорту Кызыла. В августе министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство России в ближайшее время определится с вопросом предоставления международного статуса аэропорту столицы Тувы.